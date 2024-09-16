В Подмосковье предложили запретить мигрантам работать в некоторых сферах

Власти Подмосковья призвали ограничить работу мигрантов в общепите и образовании

Власти Московской области могут ограничить работу мигрантов по патенту в сферах общепита, образования и здравоохранения. С соответствующим призывом выступила зампред правительства Подмосковья Наталия Масленкина, передает РИА Новости.

«Хотелось бы предложить ограничить работу мигрантов по патенту в сфере уличного питания в нестационарных торговых объектах, по социальным направлениям: спорт, работа, досуг, а также здравоохранение, соцуслуги и образование. Здесь наиболее важно качественное знание языка, потому что это работа с населением», — сказала она.

Зампред также отметила, что данные ограничения поспособствуют минимизации возможных конфликтов. Она подчеркнула, что Московская область намерена присоединиться к другим 22 российским регионам, которые ввели полный запрет на работу по патентам в сфере розничной торговли алкогольной и табачной продукцией.

Ранее стало известно, что в Россию чаще других переезжают и остаются жить мигранты из Таджикистана. Следом за ними расположилась мигранты из Киргизии и Украины.