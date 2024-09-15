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12:08, 15 сентября 2024Россия

Таджики оказались в лидерах по миграции в Россию

Росстат: в Россию чаще всего переезжают жить мигранты из Таджикистана

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

В Россию чаще других переезжают и остаются жить мигранты из Таджикистана. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Росстата.

Как следует из статистики ведомства, республика оказалась лидером в списке стран-поставщиков мигрантов — 31 процент от общей численности переехавших в Россию.

Следом за ней расположилась Киргизия — 10 процентов, а также Украина — 9 процентов. Такая же доля приходится на Армению и Казахстан.

Чаще всего переехавший в Россию мигрант — это мужчина трудоспособного возраста, имеющий только школьное образование.

Ранее спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин заявил, что депутаты Госдумы обсудят вопрос увеличения срока нахождения в браке для мигрантов, которые хотят получить гражданство России. В Госдуме, по словам Володина, также рассматривают инициативу о запрете трудовым мигрантам привозить в Россию семьи. Большинство депутатов поддержит идею, уверен он.

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      Алевтина Запольская
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