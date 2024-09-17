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10:22, 17 сентября 2024Ценности

Ирина Шейк снялась в прозрачном наряде в рекламе косметики

Кадр: @dolcegabbana_beauty

Российская супермодель Ирина Шейк снялась в прозрачном наряде в рекламе косметики итальянского бренда Dolce & Gabbana. Соответствующая публикация появилась на странице марки в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

В размещенном видео 38-летняя манекенщица села за стол, кинув на него нож. На ней черное кружевное платье, сквозь ткань которого виден комплект нижнего белья красного цвета. Образ знаменитости дополняют черные очки и ярко-красная помада.

Ранее сообщалось, что Шейк снялась в откровенном образе для независимой медиаплатформы Present Space. Тогда супермодель позировала в обнажающем тело полукорсете без бретелей и штанах белого цвета, которые были оформлены карманом в области лобка.

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      Мария Винар
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