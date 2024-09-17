Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:15, 17 сентября 2024Мир

Израиль отказал в доступе 66 из 337 гуманитарным миссиям в Газе в сентябре

Израиль в сентябре отказал в доступе 66 из 337 гуммиссиям в секторе Газа

Фото: Ilya Galakhov / Global Look Press

Власти Израиля в период с 1 по 15 сентября отказали в предоставлении доступа 66 из 337 гуманитарным миссиям в секторе Газа. Об этом проинформировало представительство Управления по координации гуманитарных вопросов ООН на оккупированных палестинских территориях, пишет ТАСС.

Уточняется, что в данный период на север анклава было запланировано 94 миссии, но израильская сторона отказала 25 из них (27 процентов). Как подчеркивается, на юг Газы должны были прибыть 243 гуманитарные миссии, но 41 из них (17 процентов) было отказано в доступе.

На прошлой неделе палестинское движение ХАМАС отвергло новые условия для соглашения о прекращении огня в секторе Газа. 11 сентября делегация ХАМАС во главе с членом политбюро Халилом аль-Хайей встретилась в Дохе с премьер-министром Катара и главой египетской разведки.

Ранее премьер Израиля Биньямин Нетаньяху рассказал, что «слышит крик» семей заложников, потерявших близких в плену радикального палестинского движения ХАМАС в секторе Газа. Глава израильского правительства пообещал сделать все, чтобы вернуть похищенных людей и победить в войне.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Россиянам рассказали, с какой суммы нужно платить налог на вклад. Сколько вкладчиков попадет под сбор?

      Мужчина раскрыл измену возлюбленной благодаря одной случайности

      Раскрыта сумма вознаграждения экс-адвокату Пашаеву от Блиновского

      Жителей ряда регионов России предупредили о резком похолодании

      В США испытали самоходный миномет NEMO

      Американец побывал в России и удивился одной особенности жизни русских

      Минздрав привел новые данные о состоянии пострадавших при нападении на школу в Челябинске

      Верховный суд отказался рассматривать жалобу Максима Галкина

      В США заявили о превращении Трампа в мишень

      В Сирии раскрыли действия ВСУ по подготовке местных террористов для войны с Россией

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше