Израиль отказал в доступе 66 из 337 гуманитарным миссиям в Газе в сентябре

Израиль в сентябре отказал в доступе 66 из 337 гуммиссиям в секторе Газа

Власти Израиля в период с 1 по 15 сентября отказали в предоставлении доступа 66 из 337 гуманитарным миссиям в секторе Газа. Об этом проинформировало представительство Управления по координации гуманитарных вопросов ООН на оккупированных палестинских территориях, пишет ТАСС.

Уточняется, что в данный период на север анклава было запланировано 94 миссии, но израильская сторона отказала 25 из них (27 процентов). Как подчеркивается, на юг Газы должны были прибыть 243 гуманитарные миссии, но 41 из них (17 процентов) было отказано в доступе.

На прошлой неделе палестинское движение ХАМАС отвергло новые условия для соглашения о прекращении огня в секторе Газа. 11 сентября делегация ХАМАС во главе с членом политбюро Халилом аль-Хайей встретилась в Дохе с премьер-министром Катара и главой египетской разведки.

Ранее премьер Израиля Биньямин Нетаньяху рассказал, что «слышит крик» семей заложников, потерявших близких в плену радикального палестинского движения ХАМАС в секторе Газа. Глава израильского правительства пообещал сделать все, чтобы вернуть похищенных людей и победить в войне.