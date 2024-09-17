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18:26, 17 сентября 2024Ценности

Клаудия Шиффер снялась для обложки журнала с 19-летней дочерью

Клаудия Шиффер снялась для обложки журнала с дочерью Клементиной Де Вер Драммонд

Фото: @thepopmag / @paulwetherellstudio / @claudiaschiffer

Немецкая супермодель, киноактриса и продюсер Клаудия Шиффер снялась для обложки журнала Pop с 19-летней дочерью Клементиной Де Вер Драммонд. Данными фото она поделилась в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

54-летняя манекенщица предстала перед камерой в жилете, сделанном из голубых джинсов, брючины которых лежали на плечах. Также она позировала в коричневой юбке солнце в клетку и с белой сумкой на руке. При этом знаменитость распустила волосы, разделив их на прямой пробор, и выделила глаза с помощью черных стрелок.

В свою очередь, наследница модели примерила многослойный наряд. Она выбрала три топа на тонких бретелях — белый, черный и леопардовый, джинсовую юбку и кожаную куртку. В то же время девушка добавила к образу массивное ожерелье с подвесками, взяла лиловую сумку с брелоком в виде мягкой игрушки и надела на запястье скотч вместо браслета.

В январе Клементина Де Вер Драммонд вышла с матерью в свет и была обругана в сети.

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      Алина Гостева
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