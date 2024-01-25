Дочь Клаудии Шиффер вышла с матерью в свет и была обругана в сети за внешность

Дочь немецкой супермодели, киноактрисы и продюсера Клаудии Шиффер Клементина Де Вер Драммонд вышла с матерью в свет и была обругана в сети. Соответствующий материал и комментарии появились на Daily Mail.

Отмечается, что 19-летняя девушка вместе с родителями посетила футбольный стадион «Стэмфорд Бридж», где проходил матч между «Челси» и «Мидлсбро». На кадрах папарацци она предстала в голубом джемпере бренда Chanel и коричневых брюках с заниженной талией. Также наследница манекенщицы распустила волосы и подчеркнула глаза черным карандашом. В свою очередь, Шиффер надела темно-коричневый свитер с абстрактным черно-белым узором и синие джинсы.

Читатели издания оценили внешность дочери знаменитости под публикацией. «Очень невзрачна по сравнению со своей матерью», «Не каждый может выиграть в генетическую лотерею», «Клаудия выглядит лучше», «Дочка милая, но другой Клаудии никогда не будет», «Ее дочь, хотя и несколько привлекательна, но невысокого роста и даже отдаленно не так красива, как Клаудия. Тем не менее я уверена, что ей предложат модельный контракт только потому, что ее мать — супермодель», — заявили юзеры.

Ранее в январе Клаудия Шиффер появилась с котом на публике и привлекла внимание папарацци. 53-летняя манекенщица посетила премьеру фильма «Аргайл», который снял ее муж режиссер Мэттью Вон.