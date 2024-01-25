Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
18:50, 25 января 2024Ценности

Дочь Клаудии Шиффер вышла с матерью в свет и была обругана в сети за внешность

Фото: Backgrid UK / Legion-media

Дочь немецкой супермодели, киноактрисы и продюсера Клаудии Шиффер Клементина Де Вер Драммонд вышла с матерью в свет и была обругана в сети. Соответствующий материал и комментарии появились на Daily Mail.

Отмечается, что 19-летняя девушка вместе с родителями посетила футбольный стадион «Стэмфорд Бридж», где проходил матч между «Челси» и «Мидлсбро». На кадрах папарацци она предстала в голубом джемпере бренда Chanel и коричневых брюках с заниженной талией. Также наследница манекенщицы распустила волосы и подчеркнула глаза черным карандашом. В свою очередь, Шиффер надела темно-коричневый свитер с абстрактным черно-белым узором и синие джинсы.

Читатели издания оценили внешность дочери знаменитости под публикацией. «Очень невзрачна по сравнению со своей матерью», «Не каждый может выиграть в генетическую лотерею», «Клаудия выглядит лучше», «Дочка милая, но другой Клаудии никогда не будет», «Ее дочь, хотя и несколько привлекательна, но невысокого роста и даже отдаленно не так красива, как Клаудия. Тем не менее я уверена, что ей предложат модельный контракт только потому, что ее мать — супермодель», — заявили юзеры.

Ранее в январе Клаудия Шиффер появилась с котом на публике и привлекла внимание папарацци. 53-летняя манекенщица посетила премьеру фильма «Аргайл», который снял ее муж режиссер Мэттью Вон.

Что думаешь? Оцени!
      Карина Черных
      Комментарии отключены
      Последние новости

      На месте крушения Ил-76 нашли фрагменты ракеты. Что известно спустя сутки после атаки на российский самолет?

      Путин признал вред западных санкций для российского региона

      В зоопарке придумали «опасный метод» перевоспитания матерящихся попугаев

      Россиянка открыла мини-бар за окном благодаря сугробам

      Дочь Клаудии Шиффер вышла с матерью в свет и была обругана в сети за внешность

      Названы способы подтянуть низ живота

      В России спрогнозировали наплыв туристов из Китая

      Криминальный авторитет попался российским силовикам с поддельными документами

      Шольц запланировал обмен ракетами с Францией и Великобританией для помощи ВСУ

      Microsoft создаст дешевый аналог ChatGPT

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше