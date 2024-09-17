Коллега оценил обвинения в адрес бывшего адвоката Пашаева

Адвокат Алешкин: Блиновский хочет снисхождения, поэтому задержали Пашаева

Бывший адвокат Эльман Пашаев — осторожный и внимательный человек, поэтому удивительно, что он попал в такую ситуацию. Такое мнение высказал адвокат Андрей Алешкин телеканалу «360».

Он считает, что Алексей Блиновский, муж блогера Елены Блиновской, хочет получить снисхождение и, возможно, заключить сделку, «поэтому эта история набирает обороты». Алешкин напомнил, что ранее неоднократно намекал на то, что «семья Блиновских взаимодействует с не совсем чистоплотными людьми».

По данным следствия, в феврале Эльман Пашаев проходил службу в зоне специальной военной операции, где встретился с Блиновским. Там он убедил его в том, что сможет освободить супругов от уголовной ответственности.

Следствие подозревает Пашаева в мошенничестве на сумму свыше 45 миллионов рублей. Он обманным путем получил 18,5 миллиона рублей и 300 тысяч долларов от Блиновского.

Пашаева задержали военные следователи после возвращения в Москву из зоны спецоперации. 18 сентября военный суд рассмотрит вопрос об избрании ему меры пресечения. Ему грозит до десяти лет заключения за мошенничество в особо крупном размере.

Ранее сообщалось, что Блиновского признали потерпевшим по делу экс-адвоката.