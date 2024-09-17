Лавров встретился с главой МИД Северной Кореи Чхве Сон Хи

Глава МИД России Сергей Лавров встретился со своей северокорейской коллегой Чхве Сон Хи в Москве. Об этом сообщает российское внешнеполитическое ведомство в своем Telegram-канале.

«Сергей Лавров встретился с главой МИД КНДР Цой Сон Хи, находившейся в Москве по пути в Санкт-Петербург. Она прибыла в Россию для участия в первом Женском Форуме межгосударственного объединения БРИКС "на полях" четвертого Евразийского женского форума», — отмечается в публикации.

Главы внешнеполитических ведомств России и Северной Кореи обменялись мнениями по дальнейшему развитию двусторонних отношений. Кроме того, российский дипломат «тепло поздравил» Чхве Сон Хи с отмечаемым в КНДР традиционным праздником урожая Чхусок, а также пожелал ей «хорошей и насыщенной поездки» в Санкт-Петербург.

Ранее Северная Корея направила Чхве Сон Хи в Россию второй раз за 2024 год. В прошлый раз глава МИД КНДР посетила Москву в январе и провела переговоры с президентом России Владимиром Путиным.