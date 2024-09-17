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14:23, 18 сентября 2024Наука и техника

Предложена гипотеза потерянной луны Марса

arXiv: предложена гипотеза потерянной луны Марса

Фото: ISRO / ISSDC / Justin Cowart / Wikipedia

Астрономы Военно-морской обсерватории США предложили гипотезу, объясняющую уникальную форму и рельеф Марса. В своей статье, опубликованной на сервере препринтов arXiv, ученые связали эти особенности с давно потерянной луной, названной Нерио.

Марс имеет трехосную форму, что означает различие в размерах по трем осям, а также уникальную географию с самыми высокими горами и крупнейшим каньоном в Солнечной системе. Одним из самых загадочных элементов его рельефа является нагорье Тарсис, представляющее собой огромную выпуклость диаметром около 5000 километров, расположенной вблизи экватора.

Предполагается, что в ранние дни Марса Нерио, имея размер примерно треть от нашей Луны, находился на синхронной орбите и тянул за собой мягкую поверхность планеты. Эта тяга привела к появлению выпуклости, которая со временем застыла, когда Марс охладился, и закрепилась в виде постоянной деформации рельефа.

Образование выпуклости могло увеличить экваториальную эллиптичность планеты, что привело к трехосной форме. Нерио также мог вызвать усиление вулканической активности, что способствовало образованию возвышенностей на противоположной стороне планеты.

Что касается судьбы Нерио, предполагается, что спутник либо улетел под влиянием другого тела, либо был разрушен при столкновении с крупным объектом. Его остатками могли стать две нынешние луны Марса — Фобос и Деймос.

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      Александр Еникеев
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