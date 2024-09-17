Медведев порассуждал о возмездии в ответ на слова «западных уродцев»

Зампред СБ Медведев: нужно готовиться к возмездию в ответ на призывы Запада

Москве нужно готовиться к возмездию в ответ на преступные призывы Запада. Об этом в Telegram-канале написал заместитель председателя Совета безопасности (СБ) России Дмитрий Медведев.

Политик отметил, что речь идет о таких словах, как призывы к ударам вглубь России и атакам Курской области.

«Хочу сказать о (...) необходимости помнить о преступных призывах отдельных западных уродцев и готовиться к возмездию (...). Такие операции тщательно планируются и не всегда получаются. Но заниматься ими нужно. И крайне важно», — порассуждал зампред СБ и в качестве примера привел операции российских спецслужб против высланного из СССР Льва Троцкого и украинского националиста Степана Бандеры.

В той же записи Медведев предложил создать открытую общественную базу врагов России.

Ранее политик заявил, что Запад ошибочно считает, что Москва просто пугает заявлениями об ответе на удары по территории России дальнобойным оружием.