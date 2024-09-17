Глава МИД Кубы Паррилья: санкции против российских СМИ показывают лицемерие США

Санкции США против российских СМИ отчетливо показывают все лицемерие Белого дома. Об этом на своей странице в социальной сети Х заявил глава МИД Кубы Бруно Родригес Паррилья.

По его словам, санкции демонстрируют двойные стандарты Белого дома, который преподносит себя в качестве «величайшего защитника и поборника свободы прессы» и в то же время вводит ограничения против медиа.

«Введение США новых односторонних принудительных мер против российских СМИ свидетельствует о лицемерии правительства [США]. Нельзя цензурировать правду», — написал он.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал ограничения, которые ввели США против российских СМИ. Он заявил, что санкциями против российских медиа американские власти перещеголяли сюжеты британского писателя Джорджа Оруэлла.