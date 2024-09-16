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15:28, 16 сентября 2024Интернет и СМИ

Лавров прокомментировал санкции США против российских СМИ

Лавров: санкциями против российских СМИ США перещеголяли сюжеты Оруэлла
СюжетСанкции против России:

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал ограничения, которые ввели США против российских СМИ. Он заявил, что санкциями против российских медиа американские власти перещеголяли сюжеты британского писателя Джорджа Оруэлла, передает ТАСС.

«У Джорджа Оруэлла было очень богатое воображение и историческое предвидение. Но, конечно, и он даже представить не мог, как будет выглядеть тоталитарное государство. (...) Его [сюжеты] перещеголяли нынешние руководители в Вашингтоне, которые просто подавляют любое инакомыслие», — сказал Лавров, говоря о санкциях США против российских СМИ.

Министр назвал действия американских властей «тоталитаризмом в чистом виде».

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя санкции США, заявил, что американские власти способны на все в попытках подавления России. Он добавил, что ограничительные меры США граничат с безумием.

13 сентября США ввели санкции против медиагруппы «Россия сегодня», куда входят такие СМИ, как РИА Новости, RT, Ruptly и Sputnik, и ее генерального директора Дмитрия Киселева. Минфин страны предписал завершить все финансовые отношения с медиагруппой до 13 ноября.

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      Евгения Наумова
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