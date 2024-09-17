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20:33, 17 сентября 2024Россия

Мирные россияне пострадали при атаке украинского дрона на движущийся автомобиль

Два жителя Белгородской области пострадали при атаке дрона ВСУ на автомобиль

Фото: Таисия Лисковец / РИА Новости

Два мирных жителя пострадали при атаке FPV-дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) на движущийся автомобиль в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор российского приграничного региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«В Шебекинском городском округе в районе села Муром FPV-дрон атаковал движущийся по дороге легковой автомобиль. Ранены два мирных жителя», — написал чиновник.

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По его словам, у одного из пострадавших зафиксировали поверхностные осколочные ранения левого предплечья и правой руки, а у второго обнаружили баротравму. На данный момент им оказывают необходимую помощь и доставляют в белгородскую больницу.

В этот же день в селе Новая Таволжанка Белгородской области в результате атаки со стороны ВСУ начался пожар на территории одного из местных предприятий. По словам Гладкова, возгорание началось на складе производственного объекта.

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      Никита Абрамов
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