Мирные россияне пострадали при атаке украинского дрона на движущийся автомобиль

Два жителя Белгородской области пострадали при атаке дрона ВСУ на автомобиль

Два мирных жителя пострадали при атаке FPV-дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) на движущийся автомобиль в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор российского приграничного региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«В Шебекинском городском округе в районе села Муром FPV-дрон атаковал движущийся по дороге легковой автомобиль. Ранены два мирных жителя», — написал чиновник.

По его словам, у одного из пострадавших зафиксировали поверхностные осколочные ранения левого предплечья и правой руки, а у второго обнаружили баротравму. На данный момент им оказывают необходимую помощь и доставляют в белгородскую больницу.

В этот же день в селе Новая Таволжанка Белгородской области в результате атаки со стороны ВСУ начался пожар на территории одного из местных предприятий. По словам Гладкова, возгорание началось на складе производственного объекта.