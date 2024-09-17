На руке обвиняемого в покушении на Прилепина обнаружили следы взрывчатки

Эксперты обнаружили следы гексогена на руке обвиняемого в покушении на Прилепина

Эксперты обнаружили следы взрывчатого вещества на теле Александра Пермякова (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга), обвиняемого в покушении на писателя Захара Прилепина. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на своего корреспондента из зала 2-го Западного окружного военного суда.

Уточняется, что в момент задержания смыв с левой руки Пермякова показал следы гексогена. Кроме того, на месте преступления в Нижегородской области были найдены остатки взрывного устройства, приводимого в действие дистанционно.

Ранее неподалеку от места покушения на Прилепина силовики обнаружили пистолет с глушителем.

Взрыв внедорожника, в котором находился писатель, произошел 6 мая 2023 года около деревни Пионерское. В результате покушения потерпевший получил ранения обеих ног, а его водитель не выжил.