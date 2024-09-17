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12:40, 17 сентября 2024Силовые структуры

Стало известно о найденном пистолете рядом с местом покушения на Прилепина

Силовики находили пистолет с глушителем рядом с местом покушения на Прилепина
Захар Прилепин

Захар Прилепин. Фото: Георгий Поветкин / ТАСС

В Нижегородской области неподалеку от места покушения на писателя Захара Прилепина был обнаружен пистолет с глушителем. Об этом сообщает ТАСС.

Выступающий на заседании прокурор сообщил, что при задержании обвиняемого — гражданина Украины Александра Пермякова (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) — силовики изъяли у него паспорта гражданина России, Украины, удостоверение личности гражданина Казахстана, пластырь, наличные гривны и сим-карты. Одну из них он использовал для общения с куратором из Украины.

Взрыв автомобиля Audi Q7, в котором находился Прилепин, произошел 6 мая 2023 года около деревни Пионерское Нижегородской области, расположенной примерно в 30 километрах от города Бор. Две противотанковые мины были заложены на пути следования машины с писателем, одна из которых была приведена в действие. В результате покушения Прилепин получил ранения обеих ног, его водитель не выжил.

16 сентября сообщалось, что Пермяков в прошлом отсидел семь лет за избиение человека.

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      Артем Соколов
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