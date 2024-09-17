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15:11, 17 сентября 2024Бывший СССР

На Украине назначили зампредседателя ГСЧС

Правительство Украины назначило Алексея Мигрина зампредседателя ГСЧС

Фото: ГСЧС Украины

Правительство Украины назначило Алексея Мигрина зампредседателя Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) страны. Об этом сообщил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в своем Telegram-канале.

Ранее на Украине был назначен временно исполняющий обязанности главы Национальной энергетической компании (НЭК) «Укрэнерго». Им стал Алексей Брехт, который с 2022 года являлся членом правления НЭК и отвечал за эксплуатацию и восстановление системы передачи энергии.

3 сентября стало известно об увольнении Владимира Кудрицкого с должности главы «Укрэнерго» из-за ненадлежащей защиты энергообъектов во время обстрела 26 августа.

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      Кристина Есикова
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