На Украине назначили зампредседателя ГСЧС

Правительство Украины назначило Алексея Мигрина зампредседателя Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) страны. Об этом сообщил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в своем Telegram-канале.
Ранее на Украине был назначен временно исполняющий обязанности главы Национальной энергетической компании (НЭК) «Укрэнерго». Им стал Алексей Брехт, который с 2022 года являлся членом правления НЭК и отвечал за эксплуатацию и восстановление системы передачи энергии.
3 сентября стало известно об увольнении Владимира Кудрицкого с должности главы «Укрэнерго» из-за ненадлежащей защиты энергообъектов во время обстрела 26 августа.