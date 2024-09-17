На Украине введут проверки для иностранцев в ВСУ

На Украине планируют ввести проверки иностранцев, поступающих на службу в ВСУ

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект, который предусматривает проверку для иностранцев, желающих поступить на службу в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщила депутат Рады Ирина Геращенко в своем Telegram-канале.

Как отмечает нардеп, законопроект предусматривает создание специального центра рекрутинга иностранцев, дающего возможность подписать контракты на прохождение службы в офицерских званиях.

«Иностранцы и лица без гражданства должны пройти специальную проверку законности пребывания на территории Украины. И делать это, согласно проекту, должна не Служба безопасности Украины, а новосозданный центр рекрутинга», — процитировала документ Геращенко.

Ранее посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России Родион Мирошник сообщил, что в Курской области заметили иностранных наемников ВСУ, разговаривавших на английском языке. По его словам, жители сталкивались с наемниками на перекрестках, блокпостах или возле своих домов.