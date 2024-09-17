Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:13, 17 сентября 2024Бывший СССР

На Украине введут проверки для иностранцев в ВСУ

На Украине планируют ввести проверки иностранцев, поступающих на службу в ВСУ

Фото: Reuters

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект, который предусматривает проверку для иностранцев, желающих поступить на службу в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщила депутат Рады Ирина Геращенко в своем Telegram-канале.

Как отмечает нардеп, законопроект предусматривает создание специального центра рекрутинга иностранцев, дающего возможность подписать контракты на прохождение службы в офицерских званиях.

«Иностранцы и лица без гражданства должны пройти специальную проверку законности пребывания на территории Украины. И делать это, согласно проекту, должна не Служба безопасности Украины, а новосозданный центр рекрутинга», — процитировала документ Геращенко.

Ранее посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России Родион Мирошник сообщил, что в Курской области заметили иностранных наемников ВСУ, разговаривавших на английском языке. По его словам, жители сталкивались с наемниками на перекрестках, блокпостах или возле своих домов.

Что думаешь? Оцени!
      Валентин Карант
      Обсудить
      Последние новости

      На Украине заявили о нежелании бывшего главкома ВСУ нападать на Курскую область. Что он говорил Зеленскому?

      Зеленский поссорился с министром иностранных дел Польши

      Аналитик объяснил закупку Западом российского топлива на миллиарды долларов

      Трамп и Кеннеди призвали США к переговорам с Россией

      Джеймс Кэмерон снимет фильм о бомбардировках Хиросимы

      Бородина назвала любимые бренды одежды

      Комитет по защите прав инвалидов затопило фекалиями

      Нагиев травмировался во время спектакля

      Звезда «Джентльменов» сыграет известного маньяка

      Трех фигурантов дела о летальных капельницах арестовали в Красноярском крае

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше