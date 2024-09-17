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17:47, 17 сентября 2024Бывший СССР

На Запорожской АЭС сообщили об отсутствии прилетов по станции

На ЗАЭС сообщили об отсутствии прилетов по станции, но опасность сохраняется
СюжетСитуация на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Прилетов по Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) не было, но велся обстрел Энергодара в Запорожской области. Об этом сообщила директор по коммуникациям станции Евгения Яшина, передает РИА Новости.

По ее словам, прилеты были в Энергодаре, сейчас сохраняется угроза повторных атак. На станции при этом все в порядке.

Ранее стало известно, что Энергодар остался без света и воды после обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Из-за перебоев с электричеством в городе также отсутствует связь.

До этого на ЗАЭС заявили о росте угроз для станции со стороны ВСУ. Яшина сообщила, что украинские войска также часто наносят удары по гражданской инфраструктуре в Энергодаре.

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      Илья Таксюр
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