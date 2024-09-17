На Запорожской АЭС сообщили об отсутствии прилетов по станции

На ЗАЭС сообщили об отсутствии прилетов по станции, но опасность сохраняется

Прилетов по Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) не было, но велся обстрел Энергодара в Запорожской области. Об этом сообщила директор по коммуникациям станции Евгения Яшина, передает РИА Новости.

По ее словам, прилеты были в Энергодаре, сейчас сохраняется угроза повторных атак. На станции при этом все в порядке.

Ранее стало известно, что Энергодар остался без света и воды после обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Из-за перебоев с электричеством в городе также отсутствует связь.

До этого на ЗАЭС заявили о росте угроз для станции со стороны ВСУ. Яшина сообщила, что украинские войска также часто наносят удары по гражданской инфраструктуре в Энергодаре.