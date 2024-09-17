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13:33, 18 сентября 2024Забота о себе

Названа веская причина для отказа от кофе во второй половине дня

Терапевт Десаи: привычка пить кофе после полудня негативно влияет на сон

Фото: Nathan Dumlao / Unsplash

Терапевт Пунам Десаи рассказала, что никогда не пьет кофе после 12 дня. Вескую причину отказа от кофеина после полудня она назвала в видеоролике, который цитирует Daily Mirror.

Врач полагает, что привычка пить кофе может негативно влиять на сон. Она объяснила, что кофеин усваивается в организме за пять-шесть часов. «Если пить кофе во второй половине дня, то ко времени отхода ко сну он все еще будет действовать на организм и влиять на засыпание и качество ночного отдыха», — считает Десаи.

Кроме того, терапевт придерживается еще нескольких простых правил, помогающих сохранить здоровье. По ее словам, она не употребляет алкоголь, всегда спит по ночам, не пользуется пластиковой посудой для разогревания в микроволновой печи и ежедневно ест разнообразные овощи и фрукты.

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      Екатерина Улитина
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