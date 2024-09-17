Суд приостановил права финского совладельца Невского судозавода

Суд приостановил корправа финской верфи на Невский ССЗ

Арбитражный суд Московской области принял решение удовлетворить заявление Минпромторга РФ и приостановил корпоративные права финской верфи Arctech Helsinki Shipyard Oy на Невский судостроительно-судоремонтный завод (ССЗ). Об этом говорится в картотеке арбитражных дел.

Детали решения не опубликованы. Заседание по делу проходило в закрытом режиме в прошлый четверг, 12 сентября. Иск был подан ведомством в середине августа. В качестве третьих лиц указаны Невский судозавод, включенный властями в перечень экономически значимых организаций (ЭЗО), а также инспекция федеральной налоговой службы по Выборгскому району Ленобласти.

При таком исходе, считают эксперты, прямым владельцем актива закономерно станет Объединенная судостроительная корпорация (ОСК), в которую уже входит завод.

Ранее сообщалось о приостановке корправ нидерландской Megapolis Distribution B.V. на табачный дистрибутор ГК «Мегаполис». Компания прежде также дополнила правительственный перечень экономически значимых организаций (ЭЗО). Список таких организаций в РФ создали в рамках плана властей по деофшоризации экономики, направленной на защиту права российских акционеров иностранных холдинговых компаний.