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11:50, 16 августа 2024Экономика

В России подали иск к финскому совладельцу Невского судостроительно-судоремонтного завода

Минпромторг решил судиться с финским совладельцем Невского ССЗ

Фото: Reuters Staff / Reuters

Минпромторг РФ подал иск к финской судостроительной компании Arctech Helsinki Shipyard Oy, владеющей 49 процентами Невского судостроительно-судоремонтного завода (ССЗ), пишет «Коммерсантъ».

«Регуляторы продолжают выводить экономически значимые организации из иностранных юрисдикций», — говорится в материале в связи с решением властей судиться с организацией из Финляндии. Отмечается, что иск может быть связан с приостановлением прав иностранной компании.

Журналисты указывают, что, в случае принятия судом соответствующего решения, прямым владельцем актива, вероятно, станет уже управляющая им Объединенная судостроительная корпорация (ОСК). С учетом портфеля заказов Невского ССЗ и высокой доли госзаказа эксперты такое развитие событий называют логичным.

Третьими лицами в карточке дела указаны Невский судостроительный-судоремонтный завод, ОСК, а также инспекция федеральной налоговой службы по Выборгскому району Ленинградской области. Заседание по делу состоится 12 сентября, другие подробности не приводятся.

Неделю назад, 9 августа, стало известно, что подмосковный арбитраж удовлетворил иск Минпромоторга о приостановке корпоративных прав нидерландской Megapolis Distribution B.V. в российской «дочке» – табачном дистрибуторе ГК «Мегаполис». По данным «Интерфакса» АО «Торговая компания «Мегаполис» относится к экономически значимым организациям (ЭЗО). Список таких организаций в РФ создали в рамках плана властей по деофшоризации экономики, направленной на защиту права российских акционеров иностранных холдинговых компаний.

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      Дмитрий Воронин
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