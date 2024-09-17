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06:30, 17 сентября 2024Россия

В России высказались о возможности ограничения продажи алкоголя до 21 года

Депутат Куринный допустил ограничение продажи алкоголя до 21 года в России

Фото: Elena Mayorova / Globallookpress.com

В перспективе в России будет введено ограничение на продажу крепкого алкоголя до 21 года, считает заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный. Об этом депутат рассказал в беседе с «Лентой.ру».

«Обсуждения [вопроса о поднятии возраста продажи крепкого алкоголя] есть. Они идут уже последние лет десять, как минимум. Даже соответствующий законопроект в думской базе находится. Мне кажется, в рамках постепенного давления на тех, кто неумеренно потребляет алкоголь, эта мера все-таки будет реализована. Не сейчас, может быть, не через год, не через два, но в перспективе мы к этому придем», — поделился Куринный.

Речь идет о крепком алкоголе, и речь идет вообще о запрете алкоголя до 21 года. Есть и такие, более жесткие предложения

Алексей Куринныйзампред комитета Госдумы по охране здоровья

С 1 июля в России выросли минимальные цены на крепкий алкоголь. Розничная стоимость бутылки водки объемом 0,5 литра теперь не может быть ниже 299 рублей, бренди — 403 рублей, а коньяка — 556 рублей.

Продажи крепкого алкоголя в России в первом полугодии выросли на 4,9 процента в годовом выражении, до 58,01 миллиона декалитров, большая часть в категории приходится на водку — 37,03 миллиона (плюс 1 процент). Активнее покупать россияне стали и слабоалкогольные напитки — плюс 5,3 процента (8,79 миллиона декалитров). Продажи виноградных вин выросли на 2,5 процента (37,03 миллиона), игристых вин — на 12,8 процента (9,98 миллиона декалитров), ликерных — на 12,1 процента (665,2 тысячи).

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      Алена Шевченко
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