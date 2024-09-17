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19:32, 17 сентября 2024Мир

ООН прокомментировала серию взрывов пейджеров в Ливане

Офис генсека ООН выразил обеспокоенность серией взрывов пейджеров в Ливане

Фото: Bassam Masri / AP

Организация Объединенных Наций (ООН) крайне обеспокоена серией взрывов пейджеров в Ливане и осуждает гибель гражданских лиц. Об этом заявил официальный представитель офиса генерального секретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик, сообщает Reuters.

«Это развитие событий крайне беспокоит, особенно учитывая контекст ситуации, которая крайне нестабильна», — отметил он.

Ранее в нескольких регионах Ливана, в том числе в южном пригороде Бейрута, произошли взрывы пейджеров. Телеканал Al Jazeera со ссылкой на источник в службе безопасности Ливана заявил, что израильским военным удалось взломать пейджеры, которыми пользуются члены шиитского движения «Хезболла».

По словам ливанского министра здравоохранения Фирасса Абиада, 2750 человек получили ранения в результате взрывов пейджеров в Ливане, восемь человек стали жертвами, 200 пострадавших находятся в критическом состоянии.

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      Семен Александров
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