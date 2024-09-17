Почти три тысячи человек пострадали при взрывах пейджеров в Ливане

Минздрав Ливана: 2750 человек получили ранения в результате взрывов пейджеров

2750 человек получили ранения в результате взрывов пейджеров в Ливане, восемь человек стали жертвами. Об этом заявил глава Минздрава страны Фирасс Абиад, сообщает Reuters.

По словам ливанского министра, 200 пострадавших находятся в критическом состоянии после серии одновременных взрывов пейджеров по всему Ливану.

Ранее в нескольких регионах Ливана, в том числе в южном пригороде Бейрута, десятки человек пострадали при взрыве пейджеров. Телеканал Al Jazeera со ссылкой на источник в службе безопасности Ливана заявил, что израильским военным удалось взломать пейджеры, которыми пользуются члены шиитского движение «Хезболла».

В результате взрыва пейджера также пострадал посол Ирана в Ливане Моджтаба Амани. По последним данным, посол был переведен в одну из больниц Бейрута, поскольку он получил легкие ранения.