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18:50, 17 сентября 2024Мир

Почти три тысячи человек пострадали при взрывах пейджеров в Ливане

Минздрав Ливана: 2750 человек получили ранения в результате взрывов пейджеров

Фото: Aziz Taher / Reuters

2750 человек получили ранения в результате взрывов пейджеров в Ливане, восемь человек стали жертвами. Об этом заявил глава Минздрава страны Фирасс Абиад, сообщает Reuters.

По словам ливанского министра, 200 пострадавших находятся в критическом состоянии после серии одновременных взрывов пейджеров по всему Ливану.

Ранее в нескольких регионах Ливана, в том числе в южном пригороде Бейрута, десятки человек пострадали при взрыве пейджеров. Телеканал Al Jazeera со ссылкой на источник в службе безопасности Ливана заявил, что израильским военным удалось взломать пейджеры, которыми пользуются члены шиитского движение «Хезболла».

В результате взрыва пейджера также пострадал посол Ирана в Ливане Моджтаба Амани. По последним данным, посол был переведен в одну из больниц Бейрута, поскольку он получил легкие ранения.

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      Семен Александров
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