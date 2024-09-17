Операторы «Суперкамов» рассказали о противодействии средствам РЭБ

Операторы дронов «Суперкам» научились облетать участки работы РЭБ противника

Операторы разведывательных дронов «Суперкам» бригады «Невский» Добровольческого корпуса научились обходить участки работы средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Вооруженных сил Украины в Курской области. О противодействии РЭБ командир батальона беспилотников с позывным Ниндзя сообщил ТАСС.

«Качество картинки у нас отличное, единственное, бывает, глушат ее средствами РЭБ. У противника достаточно хорошо они развиты. Но справляемся, находим пути обхода. Облетаем участки с РЭБ», — сказал он.

Ниндзя подчеркнул, что противник в Курской области достаточно плотно прикрыт средствами РЭБ, в том числе на автомобильном шасси. Однако операторы «Суперкама» продолжают выявлять различные цели, включая артиллерийские системы, скопления пехоты и колонны противника. Координаты передают артиллеристам или операторам ударных дронов для дальнейшего поражения.

В июле в Минобороны России сообщили, что операторы дронов «Суперкам» группировки войск «Север» обнаружили и помогли поразить более десяти опорных пунктов противника. Беспилотник оснащен электродвигателем, который обеспечивает практически бесшумный полет.