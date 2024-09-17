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16:56, 17 сентября 2024Наука и техника

Операторы «Суперкамов» рассказали о противодействии средствам РЭБ

Операторы дронов «Суперкам» научились облетать участки работы РЭБ противника

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Операторы разведывательных дронов «Суперкам» бригады «Невский» Добровольческого корпуса научились обходить участки работы средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Вооруженных сил Украины в Курской области. О противодействии РЭБ командир батальона беспилотников с позывным Ниндзя сообщил ТАСС.

«Качество картинки у нас отличное, единственное, бывает, глушат ее средствами РЭБ. У противника достаточно хорошо они развиты. Но справляемся, находим пути обхода. Облетаем участки с РЭБ», — сказал он.

Ниндзя подчеркнул, что противник в Курской области достаточно плотно прикрыт средствами РЭБ, в том числе на автомобильном шасси. Однако операторы «Суперкама» продолжают выявлять различные цели, включая артиллерийские системы, скопления пехоты и колонны противника. Координаты передают артиллеристам или операторам ударных дронов для дальнейшего поражения.

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В июле в Минобороны России сообщили, что операторы дронов «Суперкам» группировки войск «Север» обнаружили и помогли поразить более десяти опорных пунктов противника. Беспилотник оснащен электродвигателем, который обеспечивает практически бесшумный полет.

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      Даниил Иринин
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