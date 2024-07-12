В Минобороны рассказали о результативности дронов Supercam

МО России: дроны Supercam обнаружили более десяти опорных пунктов ВСУ

Операторы разведывательных дронов Supercam группировки войск «Север» обнаружили и помогли поразить более десяти опорных пунктов Вооруженных сил Украины (ВСУ). О результативности беспилотников сообщили в Министерстве обороны (МО) России, передает ТАСС.

«Операторы разведывательных беспилотных летательных аппаратов Supercam группировки войск "Север" в круглосуточном режиме осуществляют контроль за противником, а также корректируют нанесение огневого поражения позиций ВСУ артиллерийскими и танковыми подразделениями», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что только за последнее время операторы Supercam обнаружили и помогли уничтожить несколько десятков целей, включая гаубицы M777 производства США и опорные пункты противника.

В министерстве добавили, что Supercam оснащен электродвигателем, который обеспечивает практически бесшумный полет. Там подчеркнули, что этот беспилотник обладает лучшими характеристиками в своем классе.

В феврале стало известно, что в 2024 году «Научно-производственное объединение «Ижевские беспилотные системы», которое производит беспилотники «Тахион» и Supercam, нарастит объемы выпуска дронов в десять раз.