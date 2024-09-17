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18:02, 17 сентября 2024Путешествия

Пассажирский самолет резко снизил высоту и совершил экстренную посадку

Daily Mail: пассажирский самолет Qantas резко снизил высоту и экстренно сел

Фото: Sebastian Kahnert / Globallookpress.com

Пассажирский самолет авиакомпании Qantas резко снизил высоту и совершил экстренную посадку. Об этом сообщает Daily Mail.

По данным таблоида, лайнер следовал из Таунсвилла в Брисбен, Австралия. Из-за проблем с герметизацией пилотам пришлось быстро снизить высоту на 6 тысяч метров. Самолет был перенаправлен в Рокгемптон и благополучно сел. Поскольку ситуация могла угрожать здоровью пассажиров, начато расследование.

Ранее пассажирский самолет российской авиакомпании столкнулся с птицей при посадке и получил повреждения. Нештатная ситуация произошла на рейсе турбовинтового Bombardier из Южно-Курильска в Южно-Сахалинск 15 сентября.

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      Марк Успенский
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