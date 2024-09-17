Песков ответил на вопрос о вакцинации Путина

Пресс-секретарь Песков о вакцинации Путина от гриппа: это личная информация

Вакцинация президента России Владимира Путина от гриппа — личная информация. Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, чьи слова приводит РИА Новости.

«Не могу ответить на этот вопрос, это все-таки такая личная информация, это будет зависеть от рекомендаций специалистов», — сказал он в ответ на соответствующий вопрос журналистов.

Представитель Кремля также отметил, что на данный момент тема введения повсеместного масочного режима из-за роста заболеваемости ОРВИ в России не обсуждалась.

По данным Роспотребнадзора на 17 сентября, в России зафиксировали рост заболеваемости гриппом и ОРВИ почти на 50 процентов за неделю. Отмечается, что грипп и ОРВИ диагностировали у более чем 705 тысяч россиян, 17 процентов из которых проживают в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге.