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12:31, 17 сентября 2024Россия

Песков ответил на вопрос о вакцинации Путина

Пресс-секретарь Песков о вакцинации Путина от гриппа: это личная информация

Фото: Sputnik / Alexander Kazakov / Pool / Reuters

Вакцинация президента России Владимира Путина от гриппа — личная информация. Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, чьи слова приводит РИА Новости.

«Не могу ответить на этот вопрос, это все-таки такая личная информация, это будет зависеть от рекомендаций специалистов», — сказал он в ответ на соответствующий вопрос журналистов.

Представитель Кремля также отметил, что на данный момент тема введения повсеместного масочного режима из-за роста заболеваемости ОРВИ в России не обсуждалась.

По данным Роспотребнадзора на 17 сентября, в России зафиксировали рост заболеваемости гриппом и ОРВИ почти на 50 процентов за неделю. Отмечается, что грипп и ОРВИ диагностировали у более чем 705 тысяч россиян, 17 процентов из которых проживают в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге.

ЖЗЛ
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