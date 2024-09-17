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03:53, 17 сентября 2024Интернет и СМИ

Побывавший в Киеве американский журналист рассказал о проблемах в городе

Журналист CNN Закария: Киев кажется менее безопасным, чем в 2022 и 2023 годах
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Журналист американского телеканала CNN Фарид Закария посетил Киев и рассказал о проблемах с безопасностью в городе.

Он отметил, что приезжал в Киев в 2022 и 2023 годах, но сейчас город стал менее безопасным. Журналист также сообщил, что в столице Украины происходят многочасовые отключения света. По его словам, из-за регулярных перебоев с электричеством жители массово покидают страну.

«Ситуация на Украине критическая, и следующие несколько месяцев могут стать решающими для исхода конфликта», — высказался Закария.

Ранее стало известно, что США опасаются переломного момента на Украине грядущей зимой из-за ударов по энергетическим объектам. Издание Politico отмечало, что возможное прекращение работы трех атомных электростанций в Ровно, Хмельницком и Южноукраинске приведет к снижению боеспособности страны, развалу экономики и ослаблению позиций на потенциальных мирных переговорах.

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      Марина Совина
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