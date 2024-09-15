На Западе допустили переломный момент на Украине зимой

Politico: США опасаются переломного момента на Украине зимой из-за энергетики

В США опасаются, что зима на Украине станет переломным моментом в конфликте из-за ударов по энергетическим объектам, сообщает европейская редакция издания Politico.

Если в стране в результате ударов остановится работа трех атомных электростанций в Ровно, Хмельницком и Южноукраинске, то это приведет к снижению боеспособности Украины, развалу экономики и ослаблению позиций на потенциальных мирных переговорах.

Именно этот риск, говорится в публикации, заставляет США и Великобританию пересмотреть ограничения на применение дальнобойного оружия вглубь РФ. При этом в Вашингтоне все равно боятся эскалации и не хотят разрешать бить своими ракетами, но готовы позволить британцам снять запрет на удары Storm Shadow. По мнению, бывшего спецпредставителя США в НАТО Курта Волкера, этого будет недостаточно.

Украинские чиновники же надеются, что перспектива краха энергетической системы в конечном итоге перевесит страхи Вашингтона перед эскалацией, говорится в материале Politico.

Ранее Путин предупредил Запад о последствиях разрешения Украине бить вглубь России. Он подчеркнул, что возможное решение Запада поменяет «всю природу конфликта» и будет означать участие НАТО в боевых действиях. Путин пояснил, что украинские военные не смогут наносить удары без помощи разведданных со спутников блока.