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07:43, 17 сентября 2024Мир

Подозреваемый в покушении на Трампа угрожал убить Путина и Ким Чен Ына

WSJ: подозреваемый в покушении на Трампа хотел убить Путина и Ким Чен Ына

Фото: Guilford County Sheriff’s Office / Handout / Reuters

Американец Райан Уэсли Раут, считающийся подозреваемым по делу о покушении на кандидата в президенты США Дональда Трампа, угрожал расправиться с главой России Владимиром Путины и лидером КНДР Ким Чен Ыном. Об этом сообщило издание The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на знакомую мужчины.

Девушка по имени Челси Уолш, работающая медсестрой, познакомилась с Раутом в Киеве в 2022 году. В ходе общения американец признался, что хочет убить Путина и Ким Чен Ына. Кроме того, он также упоминал Трампа и действующего американского лидера Джо Байдена, но собеседница издания не смогла вспомнить, угрожали ли он им.

Челси поделилась, что поведение Раута показалось ей «хищническим» и «антисоциальным». Она включила его в список людей, чьи действия считала опасными, который затем передала сотруднику Таможенной и пограничной службы в международном аэропорту имени Даллеса, когда вернулась в США.

15 сентября на Трампа во время игры в гольф было совершено покушение. Полиция задержала стрелявшего, им оказался 58-летний Раут.

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      Марина Совина
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