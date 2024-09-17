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02:00, 17 сентября 2024Из жизни

Подстрелен четырехметровый крокодил с человеком в пасти

В Малайзии подстрелили четырехметрового крокодила, который утащил человека

Фото: Bas van Brandwijk / Unsplash

В малайзийском губернаторстве Сабах в результате нападения четырехметрового крокодила пострадал человек. Как сообщает малайзийская газета The Star, хищника удалось выследить и подстрелить.

Рептилия неожиданно набросилась на мужчину, который рыбачил на берегу реки, и утащила его в воду. По утверждению очевидцев, ее длина составляла примерно 4,5 метра.

Спустя полтора часа на поиски пострадавшего прибыли восемь спасателей. Они обнаружили крокодила в 50 метрах от места нападения. В его пасти были видны останки человека.

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Спасатели сделали пять выстрелов в крокодила. Затем, убедившись, что он уже не представляет угрозы, извлекли останки и передали их сотрудникам полиции.

Ранее сообщалось, что пожилую женщину из Индии съел крокодил, когда она справляла нужду. Ее останки нашли на окраине поселка у пруда.

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      Олег Парамонов
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