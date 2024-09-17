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07:10, 17 сентября 2024Культура

Полиция в Нью-Йорке заключила под стражу скандального рэпера Diddy

TMZ: полиция в Нью-Йорке заключила под стражу американского рэпера Diddy
Рэпер Diddy (Шон Комбс)

Рэпер Diddy (Шон Комбс). Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Полиция в Нью-Йорке заключила под стражу скандально известного рэпера Diddy (настоящее имя — Шон Комбс). Об этом сообщает портал TMZ со ссылкой на источники.

«Diddy был задержан и взят под федеральную стражу в Нью-Йорке. Сотрудники министерства внутренней безопасности вечером в понедельник ворвались в отель, где остановился Diddy, и задержали его», — сказано в публикации.

Также уточняется, что американского музыканта доставили в местное отделение ФБР в Манхэттене. Позже стало известно, что исполнителя планировали задержать во вторник, 17 сентября, но по какой-то причине это было решено сделать днем ранее. При этом адвокат Комбса заявил порталу, что его клиент невиновен.

Ранее суд обязал Diddy выплатить 100 миллионов долларов мужчине, который заявляет, что в 1997 году подвергся сексуальному насилию с его стороны. Как известно, против рэпера неоднократно подавали иски о сексуальном насилии. В феврале иск против Шона Комбса подала американская певица Кассандра Вентура.

Кроме того, ранее Diddy призвали отправить в тюрьму после публикации видео, на котором он избивает свою бывшую подругу ногами в коридоре отеля Лос-Анджелеса.

В июне известного американского рэпера Трэвиса Скотта арестовали в Майами. Так, артиста задержали в пьяном виде за нарушение общественного порядка и незаконное проникновение на чужую территорию. Позже стало известно, что Скотта освободили под залог в размере 650 долларов.

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      Марина Совина
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