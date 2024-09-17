Посольство Израиля на Украине запросило встречу с Коломойским

Советник главы ОП Украины Лещенко: Израиль запросил встречу с Коломойским

Посольство Израиля на Украине запросило встречу с находящимся в СИЗО бизнесменом Игорем Коломойским (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Об этом сообщил в Telegram советник главы офиса президента (ОП) Украины Сергей Лещенко.

«Посольство государства Израиль направило ходатайство в Национальную полицию о посещении Игоря Коломойского в следственном изоляторе», — говорится в публикации.

Он добавил, что Кипр встречу с олигархом не запрашивал. 14 сентября Коломойского лишили гражданства республики.

О целях встречи израильских дипломатов с бизнесменом и решении украинских властей не сообщается.

Ранее Бюро экономической безопасности Украины сообщило о завершении расследования против Коломойского. Его будут судить по четырем статьям Уголовного кодекса Украины.