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10:34, 17 сентября 2024Бывший СССР

Посольство Израиля на Украине запросило встречу с Коломойским

Советник главы ОП Украины Лещенко: Израиль запросил встречу с Коломойским

Фото: Vladyslav Musiienko / Reuters

Посольство Израиля на Украине запросило встречу с находящимся в СИЗО бизнесменом Игорем Коломойским (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Об этом сообщил в Telegram советник главы офиса президента (ОП) Украины Сергей Лещенко.

«Посольство государства Израиль направило ходатайство в Национальную полицию о посещении Игоря Коломойского в следственном изоляторе», — говорится в публикации.

Он добавил, что Кипр встречу с олигархом не запрашивал. 14 сентября Коломойского лишили гражданства республики.

О целях встречи израильских дипломатов с бизнесменом и решении украинских властей не сообщается.

Ранее Бюро экономической безопасности Украины сообщило о завершении расследования против Коломойского. Его будут судить по четырем статьям Уголовного кодекса Украины.

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      Глеб Палехов
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