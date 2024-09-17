Поставки одного вида российского топлива в Египет рухнули

Argus: экспорт российского угля в Египет в 2024 году снизился в 1,6 раза

С января по июль 2024 года экспорт российского угля в Египет снизился в 1,6 раза. О рухнувших поставках одного вида топлива со ссылкой на обзор Argus сообщает газета «Ведомости».

Отгрузки упали до уровня в 286 тысяч тонн из-за снижения рентабельности поставок через порты северо-запада России и задержек оплаты со стороны покупателей в Египте. В результате экспортеры предпочитают поставлять топливо Турции.

После введения санкций Евросоюзом Египет стал важным для России экспортным рынком. В 2023 году поставки в африканскую страну выросли на 21 процента, до уровня в 739 тысяч тонн, и страна стала одним из 20 крупнейших покупателей угля. Для сравнения, в 2021 году Египет купил лишь 435 тысяч тонн топлива.

По словам ведущего эксперта ФГ «Финам» Дмитрия Баранова, рентабельность поставок угля в Египет снижается из-за удорожания производства и логистики. Необходимость обходить различные ограничения также отражается на стоимости топлива. По данным Neft Research, кузбасский энергетический уголь продается с убытком в 300-600 рублей за тонну.

Решить проблемы низкой рентабельности поставок могут скидки для угольщиков при транспортировке по железной дороге, допустил главный стратег инвесткомпании «Вектор икс» Максим Худалов. Ранее об обсуждении мер поддержки и скидок на перевозку заявил глава Минэнерго Сергей Цивилев. По его словам, в 2024-м прибыль российской угольной отрасли может упасть в 15-17 раз.

По итогам первых четырех месяцев этого года более половины (52,4 процента) угольных компаний России начали генерировать убытки. Совокупная прибыль в годовом выражении сократилась в 15 раз. Гендиректор компании «Русский уголь» Владимир Коротин предположил, что во втором полугодии положительную рентабельность отрасли можно не ждать