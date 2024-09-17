Появились кадры с места крушения вертолета с золотодобытчиками в Приамурье

Опубликованы фото с места крушения вертолета с золотодобытчиками в Приамурье

В сети появились кадры с места крушения вертолета Robinson R66 с золотодобытчиками в Зейском районе Амурской области. Фотографии опубликовал Telegram-канал «Baza».

На снимках видно сильно поврежденный корпус воздушного судна. Судя по кадрам, Robinson рухнул в лесополосе.

По информации издания, на борту находились пилот и двое сотрудников золотодобывающей компании «Хэргу».

Ранее стало известно, что выживших в результате катастрофы нет. О смерти находившихся на воздушном судне людей сообщили в единой дежурно-диспетчерской службе Зейского района.

Аварийный маяк, установленный на борту Robinson R66, сработал 16 сентября. На следующий день спасатели обнаружили место крушения.