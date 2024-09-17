Пожилые жительницы курского села эвакуировалась на велосипедах под обстрелы ВСУ

Жительница Курской области рассказала, как уезжала на велосипеде из-под обстрела

Пожилые жительницы села в Курской области эвакуировались на велосипедах под обстрелы Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом рассказала одна из женщин, пишет РИА Новости.

«Кто мог на машинах выехали. У меня только велосипед. Животных отвязали, выпустили. Приехали мои две подруги, и мы с ними поехали в поселок Званное (в Глушковском районе Курской области). Мы выехали рано утром, в 7 часов», — отметила она.

По словам местной жительницы, когда они уезжали, в селе Попово-Лежачи Глушковского района уже начались обстрелы. Как отметила женщина, по пути их приняли храме.

Ранее правительство Курской области опубликовало список 89 населенных пунктов, жители которых попадают под обязательную эвакуацию. Так, речь идет о деревнях и селах в Рыльском и Хомутовском районах области. Все они находятся в 15-километровой приграничной зоне.

В минувшие выходные сообщалось, что Курская епархия разместила в пунктах временного размещения около 30 тысяч беженцев после вторжения Вооруженных сил Украины в регион. Церковь оказалась в числе первых, кто вызвался помочь в размещении людей, лишившихся дома по вине украинских войск.