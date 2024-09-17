Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
01:14, 17 сентября 2024Россия

В Курской области перечислили подлежащие эвакуации населенные пункты

В Курской области составили список 89 подлежащих эвакуации сел и деревень

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Правительство Курской области опубликовало список 89 населенных пунктов, жители которых попадают под обязательную эвакуацию. Перечень опубликован в Telegram-канале правительства региона.

Речь идет о деревнях и селах в Рыльском и Хомутовском районах области. Все они находятся в 15-километровой приграничной зоне.

Координировать процесс эвакуации будут силовые структуры, местные администрации, а также дружинники центра «Патриот». Власти попросили жителей с пониманием отнестись к сложившейся ситуации.

14 сентября сообщалось, что Курская епархия разместила в пунктах временного размещения (ПВР) около 30 тысяч беженцев после вторжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в регион. Церковь оказалась в числе первых, кто вызвался помочь в размещении людей, лишившихся дома по вине украинских войск.

ВСУ вторглись в Курскую область 6 августа, в регионе ввели режим ЧС федерального характера и режим контртеррористической операции (КТО). 10 сентября Россия начала контрнаступление. За двое суток группировка войск «Север» освободила несколько населенных пунктов.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Кремль призвал ООН трезво оценить приглашение от Киева в Курскую область

      В Киеве объявили воздушную тревогу

      Байден созвонился с Трампом

      В Курской области перечислили подлежащие эвакуации населенные пункты

      Россиянам начали приходить уведомления об уплате налога на вклады

      Хайди Клум вышла в свет в оголяющем тело платье

      МИД Кубы назвал санкции США против российских СМИ лицемерием

      США прокомментировали появление авиации России у своих границ

      В Зимбабве вскоре после взлета разбился вертолет президента

      Учительница сняла на камеру секс с 15-летним мальчиком

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше