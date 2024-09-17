В Курской области перечислили подлежащие эвакуации населенные пункты

В Курской области составили список 89 подлежащих эвакуации сел и деревень

Правительство Курской области опубликовало список 89 населенных пунктов, жители которых попадают под обязательную эвакуацию. Перечень опубликован в Telegram-канале правительства региона.

Речь идет о деревнях и селах в Рыльском и Хомутовском районах области. Все они находятся в 15-километровой приграничной зоне.

Координировать процесс эвакуации будут силовые структуры, местные администрации, а также дружинники центра «Патриот». Власти попросили жителей с пониманием отнестись к сложившейся ситуации.

14 сентября сообщалось, что Курская епархия разместила в пунктах временного размещения (ПВР) около 30 тысяч беженцев после вторжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в регион. Церковь оказалась в числе первых, кто вызвался помочь в размещении людей, лишившихся дома по вине украинских войск.

ВСУ вторглись в Курскую область 6 августа, в регионе ввели режим ЧС федерального характера и режим контртеррористической операции (КТО). 10 сентября Россия начала контрнаступление. За двое суток группировка войск «Север» освободила несколько населенных пунктов.