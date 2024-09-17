Премьер Британии избежал расследования по поводу получаемых женой подарков

Премьер Британии Стармер избежал следствия по факту получаемых женой подарков

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер избежал расследования по поводу незадекларированных покупок одежды его жене Виктории от финансового донора. Об этом сообщает телеканал Sky News со ссылкой на источники.

По материалам газеты The Times, расходы жене Стармера покрывал член палаты лордов Британии Вахид Алли. При этом отмечалось, что стоимость всех сделанных супруге Стармера подарков в канцелярии премьера раскрывать отказались.

Ранее в сентябре премьеру Британии пригрозили следствием по факту получаемых женой подарков. Стармер нарушил парламентские планы, так как не задекларировал факт того, что «бизнесмен-мультимиллионер и донор его партии покупал дорогостоящую одежду» для его супруги.