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02:00, 15 сентября 2024Мир

Премьеру Британии пригрозили расследованием

Times: премьеру Британии Стармеру грозит расследование из-за покупок одежды жене
СюжетПарламентские выборы в Великобритании
Кир Стармер

Кир Стармер. Фото: Isabel Infantes / Reuters

Премьер-министру Великобритании Киру Стармеру грозит расследование из-за незадекларированных покупок одежды его жене Виктории от финансового донора. Об этом пишет газета The Times.

В материале отмечается, что Стармер нарушил парламентские планы, не задекларировав факт того, что «бизнесмен-мультимиллионер и донор его партии покупал дорогостоящую одежду» для его супруги.

Уточняется, что покрывал жене Стармера расходы член палаты лордов Британии Вахид Алли — в том числе средства шли на личного консультанта по покупкам и одежду.

В канцелярии премьера отказались раскрывать общую стоимость сделанных его жене подарков, а также период, в течение которого Виктория Стармер их получала.

Директор Institute for Fiscal Studies (IFS) Пол Джонсон заявил, что всем партиям Великобритании в преддверии парламентских выборов следует быть честными при обсуждении болезненных финансовых решений, с которыми столкнется следующий состав правительства.

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      Юлия Мискевич
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