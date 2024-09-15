Премьеру Британии пригрозили расследованием

Times: премьеру Британии Стармеру грозит расследование из-за покупок одежды жене

Премьер-министру Великобритании Киру Стармеру грозит расследование из-за незадекларированных покупок одежды его жене Виктории от финансового донора. Об этом пишет газета The Times.

В материале отмечается, что Стармер нарушил парламентские планы, не задекларировав факт того, что «бизнесмен-мультимиллионер и донор его партии покупал дорогостоящую одежду» для его супруги.

Уточняется, что покрывал жене Стармера расходы член палаты лордов Британии Вахид Алли — в том числе средства шли на личного консультанта по покупкам и одежду.

В канцелярии премьера отказались раскрывать общую стоимость сделанных его жене подарков, а также период, в течение которого Виктория Стармер их получала.

Директор Institute for Fiscal Studies (IFS) Пол Джонсон заявил, что всем партиям Великобритании в преддверии парламентских выборов следует быть честными при обсуждении болезненных финансовых решений, с которыми столкнется следующий состав правительства.