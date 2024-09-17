Президент Финляндии назвал число призывников на случай конфликта

Президент Стубб: Финляндия призовет 280 тысяч человек в случае конфликта

Финляндия в случае конфликта в стране незамедлительно призовет на военную службу 280 тысяч человек. Число призывников назвал президент страны Александр Стубб в интервью телеканалу Die Welt.

«Если начнется война, мы сможем немедленно призвать на службу 280 тысяч человек», — заявил финский лидер, подчеркнув, что Силы обороны страны — одни из сильнейших в НАТО.

Ранее президент Финляндии назвал условие для завершения конфликта на Украине. По его словам, на вопросы о том, на каких условиях завершится конфликт между Россией и Украиной, должен ответить украинский лидер Владимир Зеленский, мир должен быть заключен на условиях Киева. Он отметил, что подробно говорил с Зеленским о его «формуле» и принял участие в мирной конференции, которую тот организовал в Швейцарии.