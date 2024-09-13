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16:51, 13 сентября 2024Мир

Президент Финляндии назвал условие для завершения конфликта на Украине

Президент Финляндии Стубб: мир должен быть заключен на условиях Украины

Фото: Hollie Adams / Reuters

На вопросы о том, на каких условиях завершится конфликт между Россией и Украиной, должен ответить украинский лидер Владимир Зеленский, мир должен быть заключен на условиях Киева. Об этом заявил президент Финляндии Александр Стубб в интервью Die Welt.

«Я считаю, что нам нужен справедливый мир. Он должен быть заключен на условиях Украины», — сказал политик. Он отметил, что подробно говорил с Зеленским о его «формуле» и принял участие в мирной конференции, которую тот организовал в Швейцарии.

Стубб также назвал нападение Вооруженных сил Украины на Курскую область разумным шагом Киева со стратегической точки зрения, но несмотря на это, по его мнению, обстановка на фронте складывается не в пользу украинской армии.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заверил, что Будапешт продолжит выступать с «неожиданными дипломатическими инициативами», приближающими к миру на Украине. По его словам, у него в рукаве есть еще несколько козырей миротворческой миссии.

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      Семен Александров
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