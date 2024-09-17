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16:59, 17 сентября 2024Силовые структуры

Присяжные рассмотрят дело о покушении на российского губернатора

Сформирована коллегия присяжных по делу о покушении на мурманского губернатора

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

На слушаниях в Апатитском суде Мурманской области сформирована коллегия присяжных, которым предстоит рассмотреть уголовное дело о покушении на губернатора региона Андрея Чибиса. Об этом РИА Новости сообщил адвокат обвиняемого Александр Москаленко.

По его словам, в коллегию вошли шесть основных заседателей — трое мужчин и три женщины, еще шесть присяжных из запасного состава. 18 сентября они приступят к рассмотрению уголовного дела: прокурор огласит им обвинительное заключение.

На следующей неделе запланирован допрос подсудимого Александра Быданова, которого обвиняют в нападении с ножом на Чибиса. Адвокат полагает, что уже в середине октября по делу будет вынесен вердикт.

Вечером 4 апреля губернатор выходил из дома культуры «Строитель» в Апатитах после встречи с местными жителями. В этот момент на него набросился Быданов и ранил ножом в живот. После этого он пытался убежать, но в него выстрелил росгвардеец, пуля пробила голень, и его задержали. В больнице Быданова прооперировали.

На допросе он заявил, что совершил нападение из-за неприязни к Чибису как политику.

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      Любовь Ширижик
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