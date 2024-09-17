Психически больной беркут напал на едва начавшего ходить ребенка

В Норвегии психически больной беркут серьезно ранил маленькую девочку

В Норвегии молодая самка беркута напала на четырех человек, в том числе на едва начавшую ходить девочку. Об этом сообщает Associated Press.

Когда птица схватила полуторагодовалого ребенка, он мирно играл на ферме. На помощь к маленькой девочке тут же бросилась мать, она пыталась вырвать дочь из когтей беркута. Ей удалось сделать это только благодаря соседу. Некоторое время беркут возвращался, снова желая забрать «добычу», пока не получил смертельный удар палкой. На лице и голове девочки остались серьезные раны. В больнице ей наложили швы.

Отмечается, что обычно беркуты охотятся на лис и овец. По словам Альва Оттара Фолкестада, эксперта по орлам из BirdLife Norge, у агрессивной птицы, вероятно, «было расстройство поведения». Сообщается, что от этого же психически больного беркута пострадали еще три человека.

Одна из жертв рассказала о произошедшем журналистам. По ее словам, беркут вцепился в ее плечи, когда она гуляла с мужем. «Я опустилась на колени, потому что не могла стоять», — описала нападение она. Ее муж прогнал беркута. После этого ей пришлось идти в больницу, чтобы сделать прививку от столбняка.

Другой пострадавший вспомнил, как защищался от беркута рюкзаком. Он отметил, что птица никак не могла от него отстать и ему пришлось пробежать 50 метров по крутому склону, чтобы спастись. Затем раненый мужчина шел два часа до лагеря пешком, чтобы получить помощь.

Ранее сообщалось, что в США объевшийся белоголовый орлан напугал сотрудников Департамента охраны природы штата Миссури. Оказалось, что он не мог лететь не потому, что был ранен, а потому, что съел целого енота.