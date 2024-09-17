Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
10:06, 17 сентября 2024Бывший СССР

Рахмон пригласил Шольца в Таджикистан

Президент Таджикистана пригласил канцлера Германии Шольца посетить страну
Олаф Шольц

Олаф Шольц. Фото: Michael Kappeler / dpa / Globallookpress.com

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон пригласил канцлера Германии Олафа Шольца посетить республику с официальным визитом на встрече в Астане, передает ТАСС.

Как сообщила пресс-служба таджикского лидера, Рахмон и Шольц обсудили вопросы расширения сотрудничества двух стран и развития двусторонних связей. Шольц, как отмечается, выразил заинтересованность Германии в сотрудничестве с Таджикистаном в энергетическом секторе, горнодобывающей промышленности и вопросах окружающей среды.

Ранее Шольц прибыл с визитом в Астану. В ходе беседы с главой немецкого правительства президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев высказался о перспективах урегулирования конфликта на Украине. По его словам, хорошая возможность для этого была упущена после отказа Киева от Стамбульских соглашений, однако шанс на достижение мира сохраняется.

Что думаешь? Оцени!
      Валентин Карант
      Обсудить
      Последние новости

      ФСБ ликвидировала агента военной разведки Украины

      Посол России рассказал о статусе предложений Шольца к Москве по миру на Украине

      Стало известно о возможной причастности Пашаева к отмыванию денег через свой фонд

      Бой за населенный пункт в Курской области сняли на видео от первого лица

      Валя Карнавал поделилась фото в откровенном бикини

      Ученые рассказали о росте солнечной активности

      Россияне рассказали об обучении детей финансовой грамотности

      Суд приостановил права финского совладельца Невского судозавода

      Вопрос по мере пресечения бывшему адвокату Пашаеву возложили на военный суд

      Пассажирский самолет экстренно сменил курс и сел в российском городе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше