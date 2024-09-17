Рахмон пригласил Шольца в Таджикистан

Президент Таджикистана пригласил канцлера Германии Шольца посетить страну

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон пригласил канцлера Германии Олафа Шольца посетить республику с официальным визитом на встрече в Астане, передает ТАСС.

Как сообщила пресс-служба таджикского лидера, Рахмон и Шольц обсудили вопросы расширения сотрудничества двух стран и развития двусторонних связей. Шольц, как отмечается, выразил заинтересованность Германии в сотрудничестве с Таджикистаном в энергетическом секторе, горнодобывающей промышленности и вопросах окружающей среды.

Ранее Шольц прибыл с визитом в Астану. В ходе беседы с главой немецкого правительства президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев высказался о перспективах урегулирования конфликта на Украине. По его словам, хорошая возможность для этого была упущена после отказа Киева от Стамбульских соглашений, однако шанс на достижение мира сохраняется.