Раскрыт гонорар группы «Ночные снайперы»

Продюсер Дворцов: гонорар «Ночных снайперов» составляет 3 млн рублей и выше

Стоимость выступления рок-группы «Ночные снайперы» в Москве начинается от трех миллионов рублей. О гонораре рассказал продюсер Сергей Дворцов в ходе беседы с порталом «Страсти».

По его словам, музыкальный коллектив очень востребован среди заказчиков. Продюсер отметил, что стоимость выступления группы зависит от формата и масштаба мероприятия. «Я могу сказать, что получают они от трех миллионов рублей и выше в зависимости всегда от мероприятий, от заказчиков, от города. По Москве вот такой ценник плюс-минус», — добавил Дворцов.

Ранее участник «Ночных снайперов» Диана Арбенина высказалась о названии своего музыкального коллектива.