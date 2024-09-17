Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
20:31, 17 сентября 2024Культура

Раскрыт гонорар группы «Ночные снайперы»

Продюсер Дворцов: гонорар «Ночных снайперов» составляет 3 млн рублей и выше

Фото: Alexey Belkin / news.ru / Globallookpress.com

Стоимость выступления рок-группы «Ночные снайперы» в Москве начинается от трех миллионов рублей. О гонораре рассказал продюсер Сергей Дворцов в ходе беседы с порталом «Страсти».

По его словам, музыкальный коллектив очень востребован среди заказчиков. Продюсер отметил, что стоимость выступления группы зависит от формата и масштаба мероприятия. «Я могу сказать, что получают они от трех миллионов рублей и выше в зависимости всегда от мероприятий, от заказчиков, от города. По Москве вот такой ценник плюс-минус», — добавил Дворцов.

Ранее участник «Ночных снайперов» Диана Арбенина высказалась о названии своего музыкального коллектива.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      По всему Ливану внезапно начали взрываться пейджеры, среди раненых — посол Ирана. Израиль подозревают в кибератаке

      Аналитик указал на предварительную подготовку взрыва пейджеров в Ливане

      Лукашенко рассказал о планах Литвы инициировать против него дело в МУС

      США заявили о непричастности к инцидентам с пейджерами в Ливане

      Сын Трампа назвал возможных виновных в покушении на экс-президента

      Инженер затонувшего батискафа Titan сознался, что знал о его проблемах. Какие еще неожиданные факты стали известны?

      Лукашенко уличил оппозицию в попытках создать предмятежную ситуацию в Белоруссии

      Дочь турецкого посла в Киеве затравили за победу в конкурсе красоты

      В Конгрессе США призвали охранять Трампа как президента

      Стресс назвали одной из причин развития деменции

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше