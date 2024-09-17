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13:25, 17 сентября 2024Силовые структуры

Раскрыта дата допроса обвиняемого в покушении на Прилепина украинца

Обвиняемого в покушении на Прилепина украинца допросят 19 сентября

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Суд допросит гражданина Украины Александра Пермякова (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга), обвиняемого в покушении на писателя Захара Прилепина, 19 сентября. Об этом сообщает ТАСС.

Допрос пройдет во Втором Западном окружном военном суде. Его время еще не раскрывается.

Взрыв автомобиля Audi Q7, в котором находился Прилепин, произошел 6 мая 2023 года в Нижегородской области. Две противотанковые мины заложили на пути следования машины с писателем, одна из которых была приведена в действие. В результате покушения Прилепин получил ранения обеих ног, его водитель не выжил.

Ранее сообщалось, что неподалеку от места покушения на Прилепина нашли пистолет с глушителем.

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