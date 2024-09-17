Россиян предупредили об опасности скрытого кариеса

Стоматолог Тумашевич рассказал, что скрытый кариес развивается под коронками

Стоматолог-терапевт, ортопед и хирург Артур Тумашевич рассказал, что даже регулярно осматривающие зубы люди могут не заметить кариес, так как не будет признаков заболевания, например, повреждения эмали. Опасность скрытого кариеса он объяснил в комментарии «Ленте.ру».

Доктор предупредил, что скрытый кариес — опасное состояние, так как его трудно вовремя выявить. Болезнь поражает контактные участки соседних зубов, развивается под протезами, мостами и коронками. И чаще всего скрытый кариес затрагивает зубы, расположенные за клыками. Как правило, повреждение затрагивает сразу несколько зубов. Этот вид кариеса называют «целующимся» — он скрыт под эмалью, поэтому обнаружить его особенно трудно, добавил врач.

По словам Тумашевича, проще всего заметить изменения на передних зубах, а боковые страдают чаще: люди не обращают внимания на небольшие дефекты и упускают драгоценное время.

В результате не исключено формирование глубоких полостей, развитие пульпита и даже периодонтита. Следует учитывать, что в данном случае поражение быстро переходит во внутренние ткани, например, в пульпу. Это гораздо более серьезная проблема, чем поверхностный кариес Артур Тумашевич стоматолог

Для профилактики скрытого кариеса важно следить за своим самочувствием, следовать правилам гигиены и главное — регулярно посещать стоматолога, ведь только специалист способен распознать невидимые глазу поражения зубов, заключил собеседник «Ленты.ру».

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