Россиян предупредили об угрожающей Сочи опасности

МЧС Краснодарского края объявило штормовое предупреждение из-за смерчей

В Сочи объявили штормовое предупреждение из-за риска появления смерчей над морем. Об угрожающей курорту опасности жителей и туристов предупредили в МЧС России по Краснодарскому краю.

По данным ведомства, смерчи могут формироваться утром и днем 17 сентября на участке Магри — Веселое (город Сочи и федеральная территория «Сириус»).

Спасатели предупредили, что в такую погоду, находясь дома, нужно плотно закрыть окна и двери, выключить электроприборы и перекрыть газ. На улице стоит держаться подальше от зданий, машин и неукрепленных конструкций.

Ранее в Туапсе пожилого россиянина унесло в открытое море на пять километров. Мужчина находился на самодельном плоту и не смог справиться со стихией.