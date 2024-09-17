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11:02, 17 сентября 2024Путешествия

Россиян предупредили об угрожающей Сочи опасности

МЧС Краснодарского края объявило штормовое предупреждение из-за смерчей
СюжетСмерч в Сочи

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Сочи объявили штормовое предупреждение из-за риска появления смерчей над морем. Об угрожающей курорту опасности жителей и туристов предупредили в МЧС России по Краснодарскому краю.

По данным ведомства, смерчи могут формироваться утром и днем 17 сентября на участке Магри — Веселое (город Сочи и федеральная территория «Сириус»).

Спасатели предупредили, что в такую погоду, находясь дома, нужно плотно закрыть окна и двери, выключить электроприборы и перекрыть газ. На улице стоит держаться подальше от зданий, машин и неукрепленных конструкций.

Ранее в Туапсе пожилого россиянина унесло в открытое море на пять километров. Мужчина находился на самодельном плоту и не смог справиться со стихией.

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      Мария Борисова
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