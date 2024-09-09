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15:20, 9 сентября 2024Путешествия

Пенсионера из России унесло в открытое море на самодельном плоту

Пожилого россиянина унесло в открытое море на пять километров от берега в Туапсе

Кадр: Telegram-канал «Кубань-СПАС»

В Краснодарском крае пожилого россиянина сильным ветром унесло в открытое море на самодельном плоту. Об этом сообщается в Telegram-канале «Кубань-СПАС».

Инцидент произошел в Туапсе в минувшие выходные. Местным спасателям поступило сообщение о том, что мужчина терпит бедствие в акватории Черного моря.

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«Пенсионера, которого унесло в открытое море, удалось обнаружить в пяти километрах от берега недалеко от Джубги», — говорится в сообщении. Отмечается, что мужчина из Краснодара самостоятельно построил судно с мачтой.

Отмечается, что благодаря усилиям сотрудников спасательной службы мужчину удалось спасти до наступления темноты. В настоящее время его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Ранее на территории Краснодарского края объявили штормовое предупреждение. Как стало известно, 9 и 10 сентября местами в северо-западных, северо-восточных, юго-западных районах Кубани и на Черноморском побережье (исключая муниципальное образование Сочи) ожидается высокая пожароопасность четвертого класса.

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      Фариза Бацазова
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